Clima | l’appello al governo degli studenti in piazza | “Parla di Green New Deal ma

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2019) “Alitaliano chiediamo fatti, non parole”. È questodelle decine di migliaia diche stanno marciando per le vie di Milano nella giornata del terzo sciopero globale per il. “Ilcontinua a finanziare i combustibili fossili, mentre parla diNew. Fino a che non cambierà qualcosa, saranno solo parole vuote”. L'articolo, l’appello alin: “Parla diNewma finanzia i combustibili fossili. Ora i fatti, non i selfie” proviene da Il Fatto Quotidiano.

