Alfonsi | doveroso essere a fianco giovani per terzo sciopero globale clima

(Di venerdì 27 settembre 2019) Roma – “Oggi, come amministratrice, erain piazza per ildelinsieme a migliaia dissimi. Roma, insieme ad oltre 100 le città italiane in cui le piazze si stanno animando in queste ore per questo Friday for Future, devein prima linea in questa battaglia per il futuro del nostro pianeta e della stessa sopravvivenza umana”. Questa la dichiarazione della Presidente del Municipio Roma I Centro Sabrinain piazza oggi alla manifestazione per ilorganizzata nella Capitale. “Il territorio che amministro – precisa– è un concentrato di siti dall’alto valore archeologico, naturalistico-ambientale che potrebberomessi in pericolo se davvero le temperature dovessero aumentare di 3 gradi nei prossimi 80 anni. Siamo così convinti di questa urgenza che ieri il nostro Consiglio municipale ha ...