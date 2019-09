Rapina donna con coltello | poi prende a calci | pugni e morsi gli agenti

Rimini - immigrato Rapina una donna col coltello. Poi aggredisce gli agenti : Federico Garau Lo straniero, che aveva appena aggredito una donna con un coltello per rapinarla, si è scagliato con veemenza contro gli agenti, colpendoli con forti pugni e calci e tentando di morderli Prima minaccia una donna con un coltello e la rapina, poi aggredisce con violenza gli agenti della questura di Rimini intervenuti sul posto. Protagonista in negativo della vicenda un clandestino pluripregiudicato ghanese di 23 anni, ...

Siracusa - tenta Rapina a donna incinta armato di coltello : Lo scorso 5 agosto, un 44enne pregiudicato ha tentato di rapinare una donna incinta che si trovava all’interno della sua autovettura, in compagnia del figlio di 3 anni, parcheggiata nella centralissima via Napoli di Noto, a Siracusa. L’uomo si è seduto a lato guida armato di coltello. Le grida della donna e l’arrivo del marito hanno messo in fuga il rapinatore. Individuato dai Carabinieri grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza. ...

Siracusa - tenta di Rapinare una donna incinta davanti al figlioletto di 3 anni : arrestato : Un pregiudicato di 44 anni, Giovanni Tarantello, ha tentato di rapinare una donna incinta davanti al figlio di 3 anni. L'aggressione è avvenuta lo scorso 5 agosto. La donna è stata ferita ad una spalla, in modo non grave. Il rapinatore è stato poi rintracciato e arrestato grazie alle telecamere di videosorveglianza.Continua a leggere

Messina - Rapinano e violentano una donna di 90 anni. Arrestati due giovani di 17 e 14 anni : Hanno picchiato, rapinato e violentato una donna di 90 anni. Due ragazzi di 17 e 14 anni anni sono stati Arrestati e condotti in un centro di prima accoglienza del tribunale dei minori. I fatti sono accaduti a Messina. L’anziana, ridotta in gravi condizioni, è stata salvata dalla polizia avvertita dalla figlia e ora è in ospedale per ferite, escoriazioni e fratture multiple: è in prognosi riservata. Proprio le analisi mediche hanno ...

Rapina una donna al parcheggio - arrestato 37enne : Giovanni Vasso Approfitta della distrazione della signora e dei finestrini aperti per aggredirla e derubarla ma i carabinieri lo arrestano in pochi minuti a Eboli nel Salernitano Aggredisce e Rapina una signora all'interno di un parcheggio, finisce in manette un 37enne a Eboli, in provincia di Salerno. L’episodio s’è consumato nella mattinata di ieri in un’area di sosta a ridosso di un istituto scolastico nel centro del comune ...

Conosce una donna in chat e la invita a casa - ma è un Rapinatore armato di coltello : Dopo aver minacciato la vittima, il rapinatore ha rubato anche l’auto del padre e si è dato alla fuga

Londra : ventenne Rapina - stupra e uccide una donna di 89 anni : Reece Dempster, 22 anni, ha rapinato, violentato e ucciso l'89enne Dorothy Woolmer. Il suo è stato uno dei più brutali delitti degli ultimi anni nella capitale britannica. Ha rapinato, violentato e ucciso a botte Dorothy Woolmer, una donna di 89 anni, dopo essersi introdotto nella sua abitazione nel quartiere di Tottenham, alla periferia nord di Londra. Sono le accuse contestate oggi davanti alla corte londinese di Old Bailey nei confronti del ...

Prova a Rapinare una donna e lei lo massacra di botte : Un ragazzo ha Provato a rapinare una donna evidentemente non ha riconosciuto Polyana Viana , pugile professionista. L’uomo le si è avvicinato una notte di un sabato verso le 20.00. intimandole di dargli ciò che aveva perché era armato. La ragazza, fighter UFC , gli ha assestato pugni e calci e alla fine ha fatto una presa da soffocamento. Dopo di che quando l’uomo era immobilizzato ha chiamato le forze dell’ordine. L’uomo prima ...

Estorce denaro e poi Rapina tassista : arrestata donna : Roma – Sono stati gli agenti della Polizia di Stato a rintracciare nella Capitale e arrestare E.A., romana di 45 anni, con numerosi precedenti di polizia, per il reato di rapina aggravata dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le indagini sono partite dalla denuncia di un tassista agli agenti del commissariato Romanina, che oltre a una dettagliata descrizione della donna aveva consegnato agli investigatori ...

Reggio Calabria : donna uccisa a coltellate durante un tentativo di Rapina : Nelle prime ore del pomeriggio di ieri, a Reggio Calabria, una violenta rapina è terminata in maniera drammatica e cruenta con la morte di una donna 66enne originaria di Reggio Calabria che, secondo le prime indiscrezioni, avrebbe colto i rapinatori mentre effettuavano la rapina all'interno del suo locale commerciale. La vittima sarebbe stata uccisa a sangue freddo con diversi colpi d’arma da taglio. Il corpo della donna è stato rinvenuto dagli ...