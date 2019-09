Nuovo stadio di San Siro |  i due progetti in corsa

Calcio - anelli o cattedrale? Ecco i due progetti per Nuovo stadio di San Siro. I video di presentazione : I due club, Milan e Inter, hanno presentato questa mattina i due progetti candidati a sostituire lo stadio Meazza di Milano. Il primo è caratterizzato da due anelli che si intrecciano e che, come ha spiegato l’architetto statunitense David Manca, rappresentano Inter e Milan, “rivali ma unite nel progetto”.Un impianto ovale in stile classico, su cui dominano appunto i due anelli, con la possibilità di ...

Nuovo stadio Milan e Inter - Scaroni pensiona il Meazza : “così com’è non va più bene per due club ambiziosi” : Il presidente del Milan ha preso la parola all’inizio dell’evento per la presentazione dei progetti per il Nuovo stadio di San Siro, pensionando l’attuale Meazza Milan e Inter presentano questa mattina gli ultimi due progetti rimasti per la costruzione del Nuovo stadio in zona San Siro, una scelta dettata ormai dal fatto che il Meazza non sia più recuperabile per numerosi e atavici problemi. LaPresse/Roberto Monaldo Una ...

Sala : “Immaginate che tristezza San Siro vuoto e a 100 metri il Nuovo stadio illuminato” : A margine della conferenza per gli 80 anni dell’Ospedale Niguarda di Milano il sindaco Sala è tornato a parlare dell’ipotesi di costruire un nuovo stadio accanto al Meazza. Ovvero dell’idea che hanno Inter e Milan. “Dire “facciamo uno stadio nuovo e lasciamo lì San Siro”, ecco, questo secondo me è sbagliato. Immaginate la tristezza di San Siro vuoto con le luci, l’attenzione e tutta la visibilità sull’altro stadio che sta ...