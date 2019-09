Lele Mora fa un annuncio scioccante | “Ho un tumore maligno”

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 26 settembre 2019): “Non volevo dare questo dispiacere ai miei figli”è stato ospite giusto domenica scorsa da Barbara d’Urso a Live per partecipare al talk inerente al ‘caso Marco Carta’. In quella circostanza il popolare manager di vip ha preso le parti del giovane cantante di origini sarde, asserendo di essere convinto della sua innocenza. Ma purtroppo in queste ore l’uomo ha fatto molto parlare anche per un’altra ragione. Quale?ha dichiarato di avere unmaligno ai reni e ai polmoni. Difatti quest’ultimo, in un’intervista rilasciata a Libero, ha ricevuto la notizia dal suo medico curante proprio in quegli istanti. Ovviamente il suo primo pensiero è stato rivolto ai figli, asserendo di essere assai dispiaciuto di dover dare loro una notizia simile.ha ricevuto la brutta notizia durante ...

SuperstarZ9000 : L’annuncio di Lele Mora: “Ho il cancro” - agatarionalo1 : L'ipocrisia della gente è disgustosa, ho letto oggi gente augurare la morte a Lele Mora che ha scoperto di aver un… - novasocialnews : Lele Mora, l'annuncio choc: 'Ho un cancro maligno' #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 -