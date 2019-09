La Corte non sancisce il diritto al suicidio | dice il costituzionalista

Chi aiuta al suicidio non è sempre punibile - dice la Corte Costituzionale : La Consulta si è espressa sul caso di Marco Cappato, sotto processo per avere aiutato a morire Fabiano Antoniani, in arte Dj Fabo

Non è sempre punibile chi agevola il suicidio assistito - dice la Corte Costituzionale : È "non punibile", a "determinate condizioni", chi "agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli". Questa è l'attesa sentenza, sancita dalla Corte ...

Corte d'appello di Bologna : Cagnoni - condannato all'ergastolo per aver ucciso la moglie - resta in carcere : I giudici hanno respinto l'istanza della difesa del medico che aveva chiesto i domiciliari in una clinica

Brexit - la Corte specifica : è illegale la sospensione del Parlamento non l’addio all’Ue : La Corte Suprema del Regno Unito ha dichiarato il caso della sospensione del Parlamento da parte del Primo Ministro “giurisdizionabile“, di sua competenza: la prorogation può dunque essere oggetto di una decisione giudiziaria. I giudici supremi hanno così bocciato la decisione della High Court inglese e accolto la decisione della Inner Court della Court of Session scozzese. Il caso portato alla Corte Suprema, come ha sempre tenuto a ...

Vespa - Corte di giustizia Ue respinge ricorso di Piaggio : “Scooter cinese Ves non è un plagio” : Quello del gruppo cinese Zhejiang Zhonzheng Industry non è stato un plagio della Vespa. La Corte di giustizia dell’Ue ha dato ragione all’Euipo, l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale, e torto alla Piaggio in un ricorso che la casa di Pontedera aveva presentato contro il gruppo cinese. Zhejiang Zhonzheng Industry aveva registrato nell’Ue uno scooter, il Ves, simile alla Vespa Lx provocando la reazione di Piaggio che, ...

Google - Corte Ue dà ragione al colosso : il diritto all’oblio non si applica a livello globale. Ma vale per tutti gli Stati membri : Google non dovrà applicare il diritto all’oblio a livello globale. A deciderlo la Corte di giustizia dell’Unione europea che si è pronunciata in merito a una questione sollevata dal Consiglio di Stato francese. Il colosso tecnologico quindi non dovrà deindicizzare, cioè rimuovere i collegamenti, che rimandano a informazioni o contenuti lesivi su un certo utente, “su tutte le diverse versioni del suo motore”, ma solo, dopo ...

La Corte Ue dà ragione a Google : “Il diritto all’oblio non si applica a livello globale” : La sentenza della corte Ue. Nel 2016 il motore di ricerca era stato costretto a pagare 100 mila euro per la mancata rimozione di alcuni link

La Corte Ue dà ragione a Google : il diritto all’oblio non è globale : Google non deve garantire il diritto all’oblio fuori dall’Europa. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue del Lussemburgo, dando ragione al colosso dei motori di ricerca in una controversia con le autorità francesi

Grande Fratello - Taylor Mega bacia un'ex Corteggiatrice - Erica Piamonte choc : "Ma non ti fai schifo?" : La rivelazione dell'ex gieffina, Taylor ed Erica si erano fidanzate ma tra loro è spuntata Giorgia Caldarulo.

Matteo Salvini - la Corte dei conti archivia il procedimento sui voli di Stato : “Illegittimi ma non c’è danno erariale”. Carte ai pm di Roma : L’inchiesta è archiviata perché non è dimostrabile il danno erariale. Ma i 35 viaggi di Matteo Salvini a bordo di velivoli a disposizione della Polizia di Stato e dei vigili del fuoco erano “illegittimi”. E per questo le Carte sono state girate ai magistrati ordinari. È la decisione della Corte dei conti del Lazio, che ha disposto l’archiviazione del procedimento, inoltrando il fascicolo alla procura di Roma per quanto di ...

“Genitori islamici - non possono decidere per la figlia”. Ma la Corte difende la libertà di religione : Il caso della piccola Tafida Raqeeb, 5 anni, che si trova ricoverata in in stato di minima coscienza dallo scorso febbraio al London Royal Hospital, arriverà all'Alta Corte di Londra la prossima settimana. Intanto un giudice ha respinto la richiesta della struttura ospedaliera di impedire ai genitori islamici della bimba di rappresentarla nel procedimento.Continua a leggere

Non si possono indossare gioielli prima delle sei di sera. Il nuovo divieto a Corte che fa tremare Meghan Markle e Kate : C'è un divieto a corte che pare non andare a genio né a Meghan Markle né a Kate, le due duchesse infatti prima delle sei del pomeriggio non possono indossare gioielli appariscenti... La corte inglese è celebre non solo per il lusso, lo sfarzo, gli eventi di beneficenza e gli abiti dai colori sgargianti, ma è conosciuta anche per le sue folli abitudini e i suoi divieti. Alcuni di questi non vanno già a Meghan Markle e Kate Middleton ...

Corte Unione Europea : l'Italia non ha fatto abbastanza contro la Xylella : l'Italia e' venuta meno all'obbligo di attuare misure per impedire la diffusione del batterio Xylella Fastidiosa, che può provocare la morte

Xylella - la Corte di giustizia della Ue : l’Italia non ha fatto quello che doveva : l’Italia non ha applicato le misure obbligatorie previste dalla Ue per impedire il diffondersi del vettore della Xylella fastidiosa, che ha provocato danni, sinora, per 1,2 miliardi di euro ed infettato 21 milioni di ulivi