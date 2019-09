India | due bimbi fanno i bisogni per strada e vengono uccisi a bastonate | erano due

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019) Stavano andando a casa dei nonni, quando si sono fermati lungo laper fare i loro. Ed è a quel punto che i due bambini, di 11 e 12 anni, sono statida due uomini, due fratelli. Il duplice omicidio è avvenuto a Bhavkhedi, un villaggio del Madhya Pradesh, e la polizia ha arrestato Hakim Singh Yadav e Rameshwar Yadav, che hanno assalito i piccoli. Alcuni abitanti del villaggio hanno dichiarato di essere accorsi in aiuto, ma di essere arrivati troppo tardi. Hakim Singh Yadav in passato ha avuto problemi mentali ma, scrivono i media locali, pare fosse guarito. I due‘Dalit‘, in passato conosciuti come intoccabili e i loro aguzzini sono della casta degli Yadav, dediti all’agricoltura e all’allevamento del bestiame: per questo, alcuni media parlano di linciaggio. L'articolo, duepere ...

