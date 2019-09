Fine vita,Cei: perso lume della ragione

"Non comprendo come si possa parlare di libertà, qui si creano i presupposti per una culturamorte in cui la società perde il". Così Mons. Russo, segretario generaleCei, a margine di una conferenza stampa commentando la decisioneConsulta che ha ritenuto lecito l'aiuto al suicidio in particolari condizioni. Poi aggiunge:"Il medico esiste per curare le vite non per interromperle. E' chiaro che chiediamo per i medici l'obiezione di coscienza".(Di giovedì 26 settembre 2019)