Corsera | Inter-Lazio | in curva Nord coreografia per Diabolik e insulti ai napoletani

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 26 settembre 2019) Il Napoli perde al San Paolo contro il Cagliari beffato da un gol di Castro sull’unica azione portata avanti dai sardi nell’arco dei 90 minuti, regalando aiuna serata triste. Ma la pagina più triste di questo mercoledì sera non si scrive al San Paolo bensì a San Siro, dove, come scrive il Corriere della Sera, durante la partita traè andato in scena il solito copione ultras. I cori e lo striscione dellaper Fabrizio Piscitelli, meglio noto come, ultrà laziale ucciso lo scorso 7 agosto, vengono vissuti con un certo fastidio e qualche fischio dalla maggioranza silenziosa dello stadio. E all’inizio del secondo tempo non mancano neppure gliai. E allora hanno ragione in quanti sostengono che la strada in Italia non è ancora quella giusta e che gli ultras non sono tifosi che, come aveva scritto laa ...

napolista : Corsera: #InterLazio, in #curvaNord coreografia per #Diabolik e insulti ai #napoletani Solito copione ultras che d… - fcin1908it : CorSera - Inter, Conte sente il rumore dei nemici come Mou, ma questa volta... - -