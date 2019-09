A luglio 2020 il primo concerto di Celine Dion in Italia dopo 10 anni | biglietti in

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 26 settembre 2019) Sarà il Lucca Summer Festivalad ospitare l'unicodiinnell'ambito del Courage World Tour, sabato 25.La diva canadese da oltre 250 milioni di dischi venduti in carriera porterà la sua eleganza e le sue canzoni tra le Mura di Lucca per una serata-evento che per ora è l'unica prevista nel nostro Paese.La data di Lucca è tra le nuove che si sono aggiunte al calendario del Courage World Tour, iniziato il 18 settembre a Québec City: lo spettacolo a supporto delalbum inglese dinegli ultimi 6Love Me Back To Life, è anche il suotour negli Stati Uniti in oltre un decennio. Anche dal nostro Paese la cantante manca da oltre dieci.Quella di Lucca è solo una delle quasi 100 città in tutto il mondo toccate dal tour, con cui lapresenta i brani dell'omonimo disco in studio, in uscita il ...

