Ricezione Android Pie su LG G6 | piena disponibilità attraverso LG Bridge

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Meglio tardi che mai, è proprio il caso di dirlo: LG G6 raggiunge il traguardo dell'aggiornamento ad9 Pie, proprio mentre molti altri smartphone si accingono a sposare10, sua versione successiva. Da LGè possibile procedere al download della release H87030A, che aggiunge anche la patch di sicurezza di maggio 2019 (ci saremmo potuti aspettare aggiornamenti di sicurezza di agosto, se non di settembre; non capiamo bene come mai il produttore coreano abbia deciso così, ma purtroppo non si può fare altrimenti). Il pacchetto, come sopra specificato, può essere scaricato tramite il software proprietario LG, ma non è escluso possiate aver nel frattempo ricevuto anche la notifica OTA di avvenuta, che vi permetterà di installare l'aggiornamento direttamente sul vostro LG G6, evitandovi il passaggio al PC.9 Pie è una major-release ...

OptiMagazine : Ricezione Android Pie su #LGG6: piena disponibilità attraverso LG Bridge - Aprite_gliocchi : Il mio iPhone X ha problemi di ricezione dato in LTE e Wi-Fi. Leggo on Line che attivando modalità aereo si risolve… -