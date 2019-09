MIUI 11 Beta è già qui | ecco come averla sui vostro Xiaomi Redmi

Fonte : tuttoandroid

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Volete dare una prima occhiata a11 sulsmartphoneottenere le nuove ROM efare a installarle. L'articolo11è già qui:suiproviene da TuttoAndroid.

MiuiBlog : ??[NEWS] MIUI 11 beta già disponibile al DOWNLOAD per chi non vuole aspettare! Leggi ?? - infoitscienza : Xiaomi Mi 9 si aggiorna alla MIUI 11 Beta 9.9.24 - infoitscienza : MIUI 11 Closed Beta disponibile per molti modelli | Download -