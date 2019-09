Ministero dell’istruzione | Fioramonti fa lo spoils system dello spoils system | azzerate

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) La grana del decreto sui precari da risolvere. La manovra di fine anno alle porte. Ma prima di tutto una grande riorganizzazione interna. Anche se quello di Lorenzonon può essere definito propriamente uno “”, quanto piuttosto uno: uno dei primissimi atti del neoministroè infatti annullare l’infornata di nomine che il suo predecessore, il leghista Marco Bussetti, aveva varato prima di lasciare viale Trastevere. Fra cui anche una particolarmente contestata (anche dalla Corte dei Conti), quella della sua “fedelissima” Luciana Volta alla direzione della Liguria. Nel Miur targato Bussettiricopriva l’incarico di viceministro. Il consiglio dei ministri, la scorsa settimana, ha approvato un pacchetto di disposizioni urgenti per il riordino delle funzioni dei Ministeri, in particolare per riportare la ...

