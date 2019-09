Mi sono ritrovata sul profilo di Pillon | insultata insieme a un’amica per un dato falso

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Il senatore Simonedeve avere molto tempo libero a disposizione ora che il suo ddl 735 è anin soffitta. Deve averne se si mette a giocare con gli screenshot su Facebook ed organizza gogne sui social. Ieri pomeriggio mi telefona Patrizia Cadau, amica nonché stimata consigliera comunale del Movimento 5 Stelle a Oristano. Mi dice: “Siamo suldel senatore”. “Che? Ma che c’azzecca il senatore perugino in cravattino con me e Patrizia?”, penso. Vado sulla sua pagina e leggo gli screenshot di uno scambio intercorso, giorni fa, tra me e Patrizia. Cile risposte ad una signora che nega il femminicidio e cita ildi 200 suicidi l’anno dei padri separati ed io ribatto, in maniera colorita, che è “una minchiata“. Segue un altro mio commento che non è affatto riferito a chi si suicida. Una provocazione indubbiamente ...

