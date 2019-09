Luigi Di Maio minimizza la rivolta M5s | Quelle 70 firme non sono contro di me

Luigi Di Maio - la riunione al Senato si trasforma un processo : "Intervenga Beppe Grillo" : L'assemblea al Senato dei parlamentari grillini doveva sciogliere i nodi dell'elezione del nuovo capogruppo (il nome designato quello di Danilo Toninelli) e dei componenti del direttivo, ma è diventata un atto di accusa contro Luigi Di Maio. "Abbiamo chiesto tutti una radicale modifica dello statuto

Danilo Toninelli capogruppo - la mossa di Luigi Di Maio per fermare la scissione nei Cinque stelle : Nei Cinque stelle ci sono ancora molti malumori che si trascinano da quando il M5S ha stretto un'alleanza con il Pd. Ci sono i grillini contrari, quelli delusi per essere rimasti fuori dalla squadra di governo, quelli furibondi per le decisioni sempre prese dall'alto. E quelli che temono una sconfit

Luigi Di Maio da New York : 'L'obbiettivo è abbassare le tasse - non aumentarle' : Appena atterrati a New York per il summit sui cambiamenti climatici alle Nazioni Unite, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte sono stati intercettati dalla stampa italiana. Ai due rappresentati del Governo sono stati posti quesiti riguardanti la linea politica sulle tassazioni. Il ministro degli esteri ha riconfermato la sua idea sulle tasse, in precedenza affermata sui social. "L'obbiettivo è abbassare le tasse, non aumentarle", ha affermato il leader ...

Luigi Di Maio - prima grana dal fallimento Thomas Cook : "Italiani coinvolti - sarà uno tsunami economico" : Arriva la prima grana per Luigi Di Maio: il fallimento della più grande agenzia di viaggi internazionale Thomas Cook ha conseguenze sugli italiani che in questo momento sono all'estero e sono interessati dalla vicenda. "Il ministero degli Esteri deve attivarsi per fornire informazioni ai connazional

Luigi Di Maio lo ‘sfasciacarrozze’ e la disfida sulle merendine : Luigi Di Maio languiva in crescenti ambasce. Era o non era lui il capo politico dei Cinquestelle? Eppure nessuno sapeva dargli istruzioni pratiche sul come tutelare la sua sacra unzione, avvenuta sul fonte battesimale secondo rito di San Gennaro e la benedizione di Rousseau. Gli abbaiamenti di Beppe Grillo diventavano sempre più criptici (anche se il suo riferimento alla “poltronofilia” non era poi così incomprensibile), lo sguardo assente di ...

Pietro Senaldi : "Luigi Di Maio non è credibile - il suo percorso da anti-casta ad Alfano si sta completando" : "Luigi Di Maio non è più credibile, il suo percorso da politico anti-casta ad Alfano si sta completando". Il direttore di Libero Pietro Senaldi, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, attacca il leader del Movimento 5 stelle: "Di Maio non potrà intestarsi molte battaglie in que

Omnibus - Ernesto Galli Della Loggia : "Da Giuseppe Conte a Luigi Di Maio - un'orgia di trasformismo" : "un'orgia di trasformismo da tutte le parti a cominciare da Giuseppe Conte e Luigi Di Maio". Ernesto Galli Della Loggia, ospite a Omnibus su La7 commenta così gli ultimi tre mesi Della politica italiana: "Il punto è come si cambia idea, quando si cambia. Tempi e modi. E' bizzarro un mondo in cui ogn

Luigi Di Maio e Beppe Grillo terrorizzati : non perdono solo consensi. Brutto presagio dopo l'inciucio : Con il nuovo governo Conte il Movimento 5 Stelle deve fare i conti con la fuga dei follower. In un'era in cui il digitale è tutto i grillini sono in allarme, soprattutto se devono fronteggiare un "genio dei social" come Matteo Salvini. Fino a settembre i loro account avevano continuato, costantement

Luigi Di Maio - il retroscena : irritato con Giuseppe Conte : "Non saremo il partito delle tasse" : "Nessuno si muova". Un altolà, quello che si legge nel post di Luigi Di Maio, che è un ordine: un ordine rivolto non soltanto ai ministri Lorenzo Fioramonti, per le "tasse sulle merendine e sui voli", e Sergio Costa per il decreto ambiente, ma anche e soprattutto al premier Giuseppe Conte, che ha be

Luigi Di Maio e Giuseppe Conte - è già resa dei conti sulle tasse : il grillino svela il bluff del premier : È già resa dei conti nel governo sulle tasse, con Luigi Di Maio che frena gli entusiasmo del premier Giuseppe Conte. Ospite a Lecce di Maurizio Landini nella festa della Cgil, Conte tira dritto sul Green New Deal, il piano per riconvertire l'industria in chiave sostenibile che si traduce in nuove ta

Giorgia Meloni smonta Luigi Di Maio : "Ministro degli Esteri imbarazzante su Orban - regaliamogli una cartina" : "È imbarazzante sentire dal ministro degli Esteri, riferito al premier ungherese Viktor Orban, che non si può fare i sovranisti con il governo degli altri". Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, stronca Luigi Di Maio che ha accusato il capo del governo di Budapest, intervenuto ad Atreju, di "

Luigi Di Maio : “Stabilizzare la Libia è una nostra priorità - ma no a interventi militari” : Il ministro degli Esteri Di Maio da Assisi ha annunciato che a giorni ci saranno novità importanti sui rimpatri: "Dobbiamo evitare che il susseguirsi di notizie di un possibile accordo sulla redistribuzione in Ue permetta ai trafficanti di uomini di convincere tanti disperati a salpare dalla Libia".Continua a leggere

Carola Rackete - Paola Nugnes contro Luigi Di Maio : "Lei a capo del M5s" : "Che bello se Carole Rackete fosse stata il capo politico del m5s!!". Paola Nugnes lancia una chiara frecciatina a Luigi Di Maio, ora non solo capo politico ma pure ministro degli Esteri del Conte bis. "Mi sarei aspettata, perché eravamo così, che avremmo portato le sue stesse precise parole con la

Luigi Di Maio lancia Stefania Proietti come candidata in Umbria : vacilla già il patto col Pd : Il governo sembra già scricchiolare, e il caso delle elezioni in Umbria altro non fa che minare i già fragili equilibri della maggioranza giallorossa. Dopo aver accettato un "patto Civico", entrambe le parti, M5s e Pd, non sono ancora soddisfatte. A versare benzina sul fuoco è lo stesso Luigi Di Mai