La Uefa annuncia le città che ospiteranno le finali di Champions 2021 | 2022 e 2023

Nations League - la Uefa annuncia l’ampliamento : 16 squadre nelle leghe A - B e C : La Uefa Nations League avrà una nuova struttura dall’edizione 2020/21, con 16 squadre nelle leghe A, B e C mentre sette nella Lega D. Le squadre verranno assegnate alle leghe di riferimento in base alla classifica generale dopo l’edizione inaugurale 2018/19 di Uefa Nations League. Questa modifica al format segue un processo di consultazione che ha coinvolto tutte le 55 federazioni nazionali Uefa e rispecchia il loro desiderio ...