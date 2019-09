Femmine | maschi o entrambi | ecco la linea di bambole ‘gender neutral’

Femmine contro maschi : cast - trama e curiosità della commedia di Fausto Brizzi : Claudio Bisio e Nancy Brilli vestono i panni di due divorziati che per non turbare la madre di lui, cardiopatica, fingono di stare ancora insieme. Ficarra e Picone sono invece due Peter Pan con la passione per i Beatles (suonano in una cover band) che, proprio per questa loro passione, sono quotidianamente osteggiati dalle due mogli, interpretate da Serena Autieri e Francesca Inaudi: Femmine contro maschi va in onda lunedì 5 agosto su Canale 5 ...