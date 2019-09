Cosa ha aggiunto Roberta Lombardi sulla futura alleanza tra M5s e Pd

Fonte : agi

(Di mercoledì 25 settembre 2019) “Ora serve un'non solo per sconfiggere l'avversario ma per costruire una visione di Paese che in tanti punti, almenocarta, coincide con quella del Pd”. Lo sostiene, capogruppo 5Stelle nel Consiglio regionale del Lazio in un'intervista a La Stampa. Secondo, infatti, “il percorso unitario è preferibile, e non solo per battere qualcuno, ma per la costruzione di un progetto”. Dopo 14 mesi con la Lega salviniana, “se vogliamo guardare al futuro – dice – vedo più affinità con il centrosinistra, soprattutto sui temi ecologici e dei diritti civili”. Questo almeno sula carta, perché poi andando a fondo nelle cose e guardando nel merito, precisa, ci sono cose, come ad esempio il decreto Sblocca Italia del Governo Renzi, che “era un provvedimento conservatore, che non potevamo condividere”. Ma il fatto che Renzi non sia più nel Pd può ...

