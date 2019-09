Cannabis Light | il mercato è davvero trasparente?

Milano - esplosione in ditta che vende Cannabis Light : i sospetti sull’uso del butano per estrarre l’olio. Il titolare è gravemente ustionato : Il sospetto è che stessero estraendo olio dalla cannabis light usando il butano. Ma qualcosa dev’essere andato storto e le bombolette del gas hanno iniziato a saltare in aria una dopo l’altra provocando esplosioni a catena e un incendio con fiamme alte fino a 10 metri che hanno investito Giuseppe Palumbo, proprietario della ditta Tree of light di Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, suo fratello Sergio e un dipendente, ...

Esplosione in un’azienda di Cannabis Light a Trezzano sul Naviglio : gravissimi due fratelli di 20 e 25 anni|Le foto : Le fiamme sono divampate in seguito a uno scoppio nell’azienda a conduzione familiare «Tree of light» in viale Edison. Molto preoccupanti le condizioni dei due giovani, di 20 e 25 anni, con ustioni su tutto il corpo, meno grave il padre 66enne

Esplosione in un’azienda di Cannabis Light a Trezzano sul Naviglio : tre i feriti|Foto|Live : Le fiamme sono divampate in seguito a uno scoppio nell’azienda a conduzione familiare «Tree of light» in viale Edison. Molto preoccupanti le condizioni dei due giovani, di 20 e 25 anni, con ustioni su tutto il corpo

Cannabis Light - Salvini voleva chiudere i negozi ma i tribunali danno ragione ai commercianti : Dopo la sentenza della Cassazione il ministro degli Interni uscente aveva annunciato battaglia contro i commercianti di Cannabis light, che rischiavano di vedersi ritirata la licenza. Ma i tribunali di tutta Italia gli stanno dando torto. "Le favole di Salvini sono giunte all'epilogo. Spero che il prossimo governo non avrà interesse a montare una campagna ideologica", ha detto il patron di East Joint Marola.Continua a leggere

Cannabis Light - sconfitta la linea di SalviniI negozianti vincono i ricorsi in tribunale : Nonostante la Cassazione abbia emesso una sentenza contro la vendita dei prodotti della canapa, i giudici ai quali si sono rivolti i negozianti vanno contro: quei prodotti non sono stupefacenti