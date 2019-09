Usa | Bob cade dalla bici e sbatte la testa | lo smartwatch lo salva avvertendo i soccorsi

Usa - accoltellato in carcere l’assassino di Bob Kennedy : ricoverato in condizioni stabili : È stato accoltellato in carcere Sirhan Sirhan, l’assassino di Bob Kennedy. ricoverato d’urgenza in ospedale, si trova ora “in condizioni stabili”, come hanno fatto sapere i funzionari del penitenziario di San Diego, in California, in cui l’uomo si trova detenuto da 50 anni con l’accusa di omicidio. L’aggressione è avvenuta alle 2.21 ora locale: “Gli agenti hanno risposto rapidamente e hanno trovato ...

Usa - morta a 22 anni la nipote di Bob Kennedy : Saoirse uccisa da probabile overdose in casa : Saoirse Roisin Kennedy Hill è morta nella villa di famiglia a Cape Cod per un improvviso arresto cardiaco dovuto probabilmente a una overdose. "I nostri cuori sono sconvolti dalla perdita della nostra amata Saoirse" hanno dichiarato i parenti. "Il mondo è un po' meno bello oggi" ha aggiunto l'anziana nonna Ethel, vedova di Bob Kennedy. La ragazza è morta nella scorse ore nella villa di famiglia a Cape Cod, località turistica del Massachusetts, a ...

