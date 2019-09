Trame Beautiful | puntate americane | Sally accetta la proposta di matrimonio di Wyatt

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 24 settembre 2019) Un nuovo triangolo amoroso è ormai alle porte nelledicon protagoniste ancora le famiglie Logan e Spencer. Ma questa volta non si tratta dell'ormai noioso amore che Liam prova sia per Hope che per Steffy. Al centro di un doppio interesse sentimentale sarà il fratelloche, dopo la scoperta delle menzogne di Flo Fulton riguardanti la vera identità di Beth, ha subito fatto un passo indietro ed è tornato dalla sua ex fiammaSpectra. Tale inversione di rotta è stata accolta inizialmente in maniera dubbiosa dalla stilista, tanto da rendere necessaria una mossa eclatante da parte del figlio di Quinn., infatti, ha deciso di rendere palese l'amore che prova per la rossa, attraverso una inaspettatadirisponde 'sì' alladiLediattualmente in onda ...

zazoomblog : Beautiful trame Usa: Thomas finge di essere cambiato per dividere i Forrester dalle Logan - #Beautiful #trame… - infoitcultura : Beautiful, trame al 28 settembre: Bill in gravi condizioni, Hope attende una femminuccia - infoitcultura : Beautiful trame dal 22 al 29 settembre 2019: Bill precipita dal balcone e finisce in coma -