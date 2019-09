Processo clan Spada | Corte d'Assise | associazione mafiosa | 3 ergastoli

Processo Spada - tre ergastoli per i membri del clan : riconosciuta l'associazione mafiosa : Tre ergastoli per i membri del clan Spada al maxi Processo . La sentenza è appena stata letta nell'aula bunker di Rebibbia. La sindaca è arrivata poco fa mentre i giudici della Corte...

Roma - Processo clan Spada : insultata in aula la giornalista Federica Angeli : La pubblica accusa ieri 9 settembre, presso l'aula bunker del carcere di Rebibbia a Roma, ha chiesto una condanna esemplare per i presunti boss del clan Spada di Ostia. Tre infatti sono le richieste di ergastolo per Carmine, Ottavio e Roberto Spada. L'accusa nei loro confronti, così come verso una ventina di altri imputati, è di associazione a delinquere di stampo mafioso. Il sodalizio criminale avrebbe compiuto una serie di reati, tra cui ...