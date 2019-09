Fonte : wired

(Di martedì 24 settembre 2019) (Getty Images) Se non sarà la tecnologia a limitare l’intelligenza artificiale, allora dovrà essere l’etica. Ma creare delle intelligenze artificiali basate sul rispetto di “valori” ha senso? E soprattutto, è una buona idea? A Shanghai, durante l’evento annuale organizzato da Huawei per parlare di cloud, reti e sistemi di calcolo, il tema dell’intelligenza artificiale è stato di importanza primaria. Simmetricamente a quanto giù fanno AWS di Amazon e Google nel suo cloud, i cluster di computer in rete vengono usati per l’addestramento delle reti neurali, che sono i veicoli del machine learning più utilizzati attualmente. Anche la Cina vuole la sua parte e Huawei sta costruendo il servizio da offrire agli sviluppatori locali (e internazionali). Per questo sul palco dell’evento il tema della “responsabilità delle AI” è tornato, ...

SingolaritaTech : Perché basare le AI su “valori tradizionali” è un errore - MilanoCitExpo : Perché basare le AI su “valori tradizionali” è un errore #DipartimentoInnovazioneTecnologia - walterwhiteITA : Perché basare le AI su “valori tradizionali” è un errore -