Pd | alla Camera con la Lorenzin arriva il prodiano Soverini Il Misto diventa più leggero

Nasce il gruppo alla Camera di Italia Viva : Maria Elena Boschi presidente : Il gruppo parlamentare di Italia Viva è ufficialmente nato alla Camera: l'annuncio è stato dato nell'aula di Montecitorio dalla presidente di turno Maria Edera Spadoni. Il presidente del gruppo della nuova formazione di Matteo Renzi è Maria Elena Boschi. Luigi Marattin è il vicepresidente, Mauro Del Barba il tesoriere.Continua a leggere

Padova - culturista 23enne ritrovato senza vita nella sua camera d’albergo dalla fidanzata : Aveva appena partecipato ad un’esibizione di body building presso la Fiera di Padova, durante la quale aveva vinto quattro medaglie. Daniele Pozzi, culturista originario della provincia di Varese, aveva già postato sui social le foto con al collo i premi ricevuti. Eppure qualcosa deve essere accaduto nella notte: infatti il giovane, che aveva solo 23 anni, è stato ritrovato ormai privo di vita lunedì all’alba nella sua camera d’albergo. Quando ...

Regeni - il 7 ottobre Di Maio incontrerà la famiglia alla Farnesina. Pronta a partire la commissione d’inchiesta della Camera : Luigi Di Maio ha scelto tra i primi impegni da ministro degli Esteri un incontro con la famiglia Regeni. Il prossimo 7 ottobre il capo politico M5s li accoglierà alla Farnesina. Nel frattempo, con l’insediamento del nuovo governo, è Pronta a cominciare il suo lavoro anche la commissione monoCamerale d’inchiesta sull’omicidio del ricercatore friulano, trovato morto e con evidenti segni di tortura il 4 febbraio 2016 nella ...

Italia Viva - ecco il gruppo alla Camera : Roma, 19 set. (AdnKronos) – Venticinque deputati dal Pd più Gabriele Toccafondi dal Misto. E’ ufficiale la lista degli aderenti al gruppo di alla Camera. Questi i nomi: Annibali Lucia, Anzaldi Michele, Boschi Maria Elena, Carè Nicola, Colaninno Matteo, D’Alessandro Camillo, De Filippo Vito, Del Barba Mauro, Di Maio Marco, Ferri Cosimo, Fregolent Silvia, Gadda Maria Chiara, Giachetti Roberto, Librandi Gianfranco, Marattin ...

Italia Viva - nascono i gruppi alla Camera e al Senato. Sfida tv con Salvini da Vespa a ottobre : Matteo ?Renzi ne aveva parlato con Bruno Vespa durante la sua partecipazione a 'Porta a Porta' e ora ufficializza nella sua e-news che con Matteo Salvini il confronto nella trasmissione di...

Maria Elena Boschi capogruppo alla Camera? Retroscena : Matteo Renzi telefona a Luigi Di Maio : Italia Viva preoccupa non solo il Pd, ma anche il Movimento 5 Stelle. I grillini, da "haters" per eccellenza di Matteo Renzi, in qualche maniera ad oggi se lo devono far andare bene. Una telefonata lo conferma. Per la prima volta - afferma Luigi Di Maio - l'ex premier lo ha chiamato. "È stata una pr

Diego Sozzani - "incidente pilotato" alla Camera. Sospetti su Pd e M5s : "A chi hanno mandato un segnale" : Un "incidente pilotato". Il retroscena del Messaggero sul voto segreto che alla Camera ha negato l'arresto domiciliare ai danni del deputato di Forza Italia Diego Sozzani è illuminante. A poche ore dalla destabilizzante scissione di Matteo Renzi dai dem, la maggioranza Pd-M5s è andata subito in fran

alla Camera 49 falchi tiratori salvano Sozzani e Di Maio dice : "Il voto segreto va abolito" : L'Aula della Camera ha negato l'autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari contro Diego Sozzani, deputato di Forza Italia. Si è trattato della prima votazione a Montecitorio dopo la nascita del governo giallorosso e subito è nato un caso franchi tiratori. In tutto almeno 49. Ma M5s e Pd si affrettano ad assicurare che il voto non ha nulla a che fare con la tenuta della maggioranza e, quindi, non ...

Arresti domiciliari per Diego Sozzani (FI) - alla Camera il dibattito per l’autorizzazione a procedere. Segui la diretta : Si discute oggi in aula alla Camera l’illustrazione della relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, e quindi il voto, sull’applicazione della misura cautelare degli Arresti domiciliari per Diego Sozzani, il parlamentare novarese di Forza Italia coinvolto nell’inchiesta “Mensa dei poveri” coordinata dalla Dda di Milano. Il deputato azzurro, che ha depositato una memoria difensiva, è accusato di finanziamento illecito ...

Alzheimer - il 24 settembre alla Camera : 1.49 I malati di demenze in Italia sono purtroppo in aumento (600 mila con demenza di Alzheimer e circa 3mln di persone direttamente o indirettamente coinvolte nell'assistenza dei loro cari). Se ne parlerà alla Camera il 24 settembre al Convegno dedicato alla Malattia di Alzheimer e alle demenze. L'evento, organizzato dall'associazione SOS Alzheimer,coincide con la XXVI Giornata Mondiale nella quale verrà annunciato il Manifesto nazionale per ...