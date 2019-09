LIVE Ciclismo | Mondiali 2019 in DIRETTA | cronometro Under23 | Ian Garrison primo

Fonte : oasport

(Di martedì 24 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.51 Chi è partito all’inizio, come, ha avuto la fortuna di trovare una sede stradale più praticabile. Intanto il norvegese Iver Knotten fa il miglior tempo all’intermedio, 6″ meglio di Healy. 12.49 Partito anche Van Moer. Ora toccherà a Bjerg e, poi, saranno tutti in strada. 12.47 La strada è in condizioni veramente pietose, ci sono pozzanghere che occupano tutta la carreggiata. 12.46 Partito Foss. Mancano solo Hirschi, Van Moer e Bjerg. 12.44 Ha iniziato la prova anche Bissegger, 3° agli ultimi Europei di specialità e uno dei favoriti con questo tempo. 12.42 Partito Brandon McNulty, l’ultimo a battere il favorito odierno Mikkel Bjerg in un Mondiale a crono (A Doha, quando erano juniores). Al Giro di Sicilia sotto la pioggia si esaltò, chissà che non lo faccia anche oggi. Intanto è caduto il campione ...

zazoomblog : LIVE Ciclismo Mondiali 2019 in DIRETTA: cronometro Under23 Hulgaard in testa al primo intertempo Puppio è già in st… - zazoomnews : LIVE Ciclismo Mondiali 2019 in DIRETTA: cronometro Under23 l’Italia schiera Matteo Sobrero e Antonio Puppio -… - zazoomblog : LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2019 in DIRETTA: olandesi favorite nella cronometro Elisa Longo Borghini per la to… -