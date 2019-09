L’app IKEA Place ora mostra un’intera stanza arredata in realtà aumentata

Fonte : tuttoandroid

(Di martedì 24 settembre 2019) L'appdisfrutta laper offrirvi un'anteprima dei mobili nella vostra casa, ma consentiva di visualizzare gli arredi solo uno alla volta. Ora l'applicazione è stata aggiornata su iOS, e prossimamente anche su Android, e permette di posizionare più oggetti contemporaneamente, indipendentemente dal fatto che siano selezionati manualmente o che facciano parte di set di stanze predefiniti. L'articolo L’apporaun’interainproviene da TuttoAndroid.

