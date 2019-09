L' Antitrust contro Atlantia | Il Telepass discrimina

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 24 settembre 2019) Franco Grilli L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un procedimentoilper possibilizioni agli automobilisti Nuovi guai pere nuove grande, dunque, per la famiglia Benetton Già, perché l'ha aperto un procedimentoper una possibile violazione della disciplina di derivazione comunitaria che vieta di impedire o applicare condizioni diverse ai consumatori che intendano pagare attraverso domiciliazione su conti correnti esteri, la cosiddetta "Ibantion". Nella nota diramata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato si legge che non sembrerebbe possibile attivare il serviziose il consumatore intende pagare attraverso un conto corrente estero, in violazione delle norme di cui al D.lgs n. 135 del 18 agosto 2015 di attuazione del Regolamento Ue 260/2012, volto a ...

