Il primo trailer completo di El Camino | il seguito di Breaking Bad

Il Commissario Ricciardi primo trailer dal FeSt il festival delle serie tv 2019 : Il Commissario Ricciardi: rilasciato il primo trailer al FeSt il FeStival delle serie tv Visualizza questo post su Instagram Oggi, al @ilFeStivaldelleserietv è stato presentato ...

Il Commissario Ricciardi primo trailer dal FeSt il festival delle serie tv 2019 : Il Commissario Ricciardi: rilasciato il primo trailer al FeSt il FeStival delle serie tv Visualizza questo post su Instagram Oggi, al @ilFeStivaldelleserietv è stato presentato ...

Il Commissario Ricciardi primo trailer dal FeSt il festival delel serie tv 2019 : Il Commissario Ricciardi: rilasciato il primo trailer al FeSt il FeStival delle serie tv Visualizza questo post su Instagram Oggi, al @ilFeStivaldelleserietv è stato presentato ...

Il primo teaser trailer di The Crown 3 è la metafora perfetta del nuovo volto della Regina (video) : Che Elisabetta II non avrà più le fattezze di Claire Foy è cosa nota agli spettatori ormai da mesi, ma il primo teaser trailer di The Crow 3 gioca proprio su questo cambiamento radicale del cast per introdurre la nuova stagione, con una metafora perfetta per presentare al pubblico il nuovo volto della Sovrana d'Inghilterra. Nel primo teaser trailer di The Crown 3, l'attrice Olivia Colman nei panni della Regina Elisabetta osserva dubbiosa i ...

Il video trailer di Baby 2 con Non Avere Paura di Tommaso Paradiso - primo singolo solista dopo i Thegiornalisti : Il trailer di Baby 2 con Non Avere Paura di Tommaso Paradiso, il primo singolo del cantautore dopo la rumorosa scissione dai Thegiornalisti, apre la strada al debutto della nuova stagione, attesa su Netflix quest'autunno. La seconda stagione di Baby, la serie originale italiana prodotta da Fabula Pictures, sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, dal 18 ottobre. "Fino a che punto la vita segreta dei protagonisti è ...

Il fan remake di Dino Crisis in azione nel primo gameplay trailer : Negli ultimi tempi abbiamo seguito da vicino l'evolversi del fan remake di Dino Crisis realizzato con Unreal Engine 4. E ora, finalmente, siamo in grado di ammirare il primo gameplay trailer di questo interessante progetto.Il team che sta lavorando a questo remake si chiama "team Arklay". Il gioco utilizzerà una prospettiva in terza persona e promette di essere simile a Resident Evil 2 remake. In altre parole, il team creerà nuovi ambienti 3D ...

primo trailer per Resident Evil Project Resistance : orrore di squadra da Capcom : Capcom ce lo aveva promesso: il Primo teaser trailer di Resident Evil Project Resistance sarebbe arrivato nella giornata di oggi, 9 settembre 2019. E così è stato, con il colosso di Osaka ad aver dato in pasto ad appassionati e curiosi il filmato visibile poco più in basso in questo stesso articolo. La clip va ad anticipare la mole di novità che sarà rilasciata invece in occasione del Tokyo Game Show 2019, in programma dal 12 al 15 settembre - ...

Il nuovo Resident Evil - Project Resistance - si mostra nel primo teaser trailer : Prima dell'inizio del Tokyo Game Show che si terrà alla fine di questa settimana, Capcom ha appena pubblicato il primo filmato ufficiale del prossimo gioco di Resident Evil, ovvero Project Resistance.Mentre il gioco continua ad essere annunciato con questo titolo provvisorio, il trailer conferma che si tratterà davvero di un titolo co-op, con i giocatori che si scontreranno con orde di zombie. Nel filmato vengono mostrate anche quelle che ...

ZeroZeroZero è la nuova Gomorra? La risposta è nel primo trailer ufficiale : Il primo trailer ufficiale di ZeroZeroZero travolge e sconvolge gli abbonati Sky e gli utenti di Sky Atlantic che, proprio poco fa, ha condiviso sui profili ufficiali il video in lingua inglese con i sottotitoli in italiano. Sono queste le prime immagini ufficiali della serie che già per tutti è stata definita la nuova Gomorra almeno per la firma del suo scrittore, Roberto Saviano, e del suo regista e produttore, Stefano Sollima. Da quanto ...

If Found... è il nuovo affascinante gioco pubblicato da Annapurna Interactive che si mostra in questo primo trailer : Annapurna Interactive è un publisher, famoso per aver pubblicato titoli come What Remains of Edith Finch ed il più recente Outer Wilds. Ora il nuovo gioco ad unirsi è If Found..., un nuovo romanzo visivo creato da uno studio con sede a Dublino.Il gioco è stato disegnato a mano dall'artista Liadh Young, la colonna sonora è a cura di 2mello e la squadra conta di un piccolo gruppo di artisti irlandesi guidati da Llaura Ash McGee. Ambientato nei ...

If Found... è il nuovo affascinante gioco pubblicato da Annapurna Interactive e si mostra in questo primo trailer : Annapurna Interactive è un publisher, famoso per aver pubblicato titoli come What Remains of Edith Finch ed il più recente Outer Wilds. Ora il nuovo gioco ad unirsi è If Found..., un nuovo romanzo visivo creato da uno studio con sede a Dublino.Il gioco è stato disegnato a mano dall'artista Liadh Young, la colonna sonora è a cura di 2mello e la squadra conta di un piccolo gruppo di artisti irlandesi guidati da Llaura Ash McGee. Ambientato nei ...

SEGA annuncia Yakuza 7 con un primo trailer e un sistema di combattimento tutto nuovo : Dopo diversi rumor, Yakuza 7 è finalmente realtà! "Mamma" SEGA ha infatti svelato il nuovo capitolo della sua longeva saga criminale incentrata sulla mafia giapponese, dando in pasto ai tanti i fan un primo trailer che non può che fomentarli in vista dell'uscita - e visibile poco più sotto in questo stesso articolo. Il nuovo capitolo, il cui titolo completo è Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness, è stato presentato durante uno speciale ...

Little Hope è il secondo capitolo di The Dark Pictures Anthology e ha già una finestra di lancio e un primo trailer : The Dark Pictures Anthology è un progetto molto peculiare che Supermassive Games (Until Dawn) proporrà sul mercato collaborando con Bandai Namco che ricoprirà il ruolo di publisher. La software house ha già confermato che questa sorta di miniserie sarà caratterizzata da almeno 8 giochi già pianificati con due uscite all'anno. Il 2019 dovrebbe essere caratterizzato dal solo Man of Medan, che abbiamo già recensito sulle nostre pagine e che sarà ...

«The New Pope» : il primo trailer - con Jude Law desnudo : The New PopeThe New PopeThe New PopeThe New PopeThe New PopeThe New PopeThe New PopeThe New PopeThe New PopeThe New PopeIl Papa è nudo, cammina sulla battigia con i muscoli turgidi, tesi come in un grande sforzo. Indossa un paio di slip bianchi come è bianco l’abito in cui è bardato nelle udienze ufficiali, e sfila sul bagnasciuga guardando dritto davanti a sé, con meravigliose creature femminili che lo fissano con insistenza. Si presenta ...