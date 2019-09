I gretini sono loro

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 24 settembre 2019) Ormai è evidente, per comprendere la carica di odio, antipatia e violenza che suscita in alcuni personaggi (e intere testate giornalistiche) Greta Thunberg col suo caparbio attivismo pro pianeta occorre rivolgersi alla psicanalisi. Perché nessun altro tipo di analisi risulta convincente, di fronte ai titoloni di giornali e ai commenti schiumanti un odio che non viene riservato nemmeno a chi avrebbe qualche grosso (planetario) motivo per meritarselo, tipo chi incendia l’Amazzonia.Ecco, quella per l’ambiente sì che dovrebbe essere una lotta né di destra né di sinistra: semplicemente di chiunque viva su questo pianeta. Basta essere terrestre: #primaiterrestri (e non ce ne vogliano i fratelli alieni).E invece no, la crociata di Greta, che ieri è giunta fino al Palazzo di vetro dell’Onu, suscita in taluni soggetti un tale ...

