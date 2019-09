Fioramonti | Per il Miur un consiglio scientifico sullo sviluppo sostenibile

Per Fioramonti ecologia e ambiente devono diventare materie scolastiche : “Se fossi un sovranista mi batterei per promuovere le spremute italiane e il panino al prosciutto, non per sostenere le multinazionali delle bevande gasate”. In un'intervista a La Stampa il neoministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti sostiene che l'ecologia e l'ambiente “devono diventare materie scolastiche”. E in questo quadro rientra anche il discorso su una giusta forma di alimentazione. Tanto che il ministro aggiunge che “in Italia il ...

Sciopero scuola 27 settembre - l'invito di Fioramonti ai presidi : 'Giustificare le assenze' : In vista dello Sciopero della scuola indetto per il giorno 27 settembre, scende in campo lo stesso Lorenzo Fioramonti. Il ministro dell'Istruzione ha reso pubblico l'invito del Miur alle scuole e ai vari presidi di tutta Italia di giustificare le assenze di tutti gli studenti che presenzieranno alle manifestazioni sul clima. Dunque, le persone che prenderanno parte alle mobilitazioni contro il cambiamento climatico questo venerdì potrebbero ...

Ambiente - Fioramonti scrive alle scuole : "Giustificate l'assenza degli alunni per le proteste sul clima" : Il neo ministro dell'Istruzione ha inviato una circolare alle scuole: "L'importanza di questa mobilitazione è fondamentale, è in gioco il bene più essenziale, cioè imparare a prenderci cura del nostro mondo"

Fioramonti : ?giustificare le assenze per le proteste contro il climate change : Giustificare le assenze degli studenti che partecipano ai climate strike, gli scioperi sul clima lanciati dall’attivista svedese Greta Thunberg. È l’invito che il ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, ha diffuso con una circolare alle scuole italiane

Scuola - il ministro Fioramonti : «Giustificate le assenze degli studenti alla mobilitazione per il clima» : Scuola, il ministro Lorenzo Fioramonti ha disposto di redigere una circolare per giustificate le assenze degli studenti che hanno partecipato alla mobilitazione per il clima. «In accordo...

Concorso scuola per 24mila precari - Fioramonti : 'Il bando a novembre' : A partire dalla scorsa primavera sono trapelate diverse indiscrezioni e notizie riguardo ai concorsi scuola per assumere i docenti a tempo indeterminato. Infatti sono tantissimi i supplenti che sono entrati in classe per l'anno scolastico 2019/2020, i quali attualmente sono privi di qualsiasi stabilità lavorativa ed economica, e in più non hanno avuto la possibilità di abilitarsi all'insegnamento per l'assenza di concorsi. Nelle ultime ore, è ...

Fioramonti - più soldi per la scuola tassando voli e merendine : Conte appoggia la proposta : Il neo Ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti ha lanciato una proposta piuttosto singolare: quella di tassare biglietti aerei, merendine e bibite gassate come mini intervento fiscale e poter, così, reperire un miliardo e mezzo di euro nel 2020 da destinare alla scuola. Il Ministro propone, infatti, di far pagare una '' Iva strategica'' di 1 euro sui voli nazionali e 1,50 su quelli internazionali. Oltre alla tassa sui biglietti aerei, ...

Gentile ministro Fioramonti - rompa il silenzio e incontriamoci per parlare di scuola e poesia : Gentile ministro Fioramonti, chi le scrive è un vecchio poeta e insegnante delle superiori, per dirle di un appuntamento sempre mancato: quello tra scuola e poesia. Ascoltare le sue dichiarazioni degli ultimi giorni è stato per me come percepire un soffio d’aria fresca e nuova in un’aula chiusa da tempo. Ammuffita. Poter leggere di un ministro della Repubblica che appoggia lo sciopero studentesco del prossimo 27 sui problemi climatici, che ...

Il ministro Fioramonti : tassa di 1 euro sui voli per finanziare la scuola : Il titolare del Miur: per i voli internazionali il prelievo potrebbe arrivare fino a 1,50 euro. Le misure, sommate ai prelievi sulle merendine già proposti dal titolare del Miur, consentirebbero di recuperare 2 miliardi

Fioramonti ripropone tassa di 1 euro per i voli per finanziare la scuola : Il titolare del Miur Lorenzo Fioramonti rilancia la tassa sui voli aerei: 1 euro per quelli nazionali e 1 euro e 50 per quelli internazionali. tassando i passeggeri che ogni giorno viaggiano su voli che atterrano o decollano nei nostri aeroporti, ipotizzando un euro a passeggero, si potrebbero ottenere approssimativamente 109.500.000 euro in un anno.Continua a leggere

Fioramonti : “A ottobre al via confronto per Patto rilancio ricerca” : Roma, 19 set. (AdnKronos Salute) – “Ho lanciato per il mese di ottobre un evento, un ‘Patto per la ricerca’, a cui interverranno i grandi rappresentanti del mondo industriale, le imprese (grandi, piccole e medie), le confederazioni e le università italiane per siglare un accordo di massima sulla collaborazione tra mondo pubblico e privato”. Lo ha annunciato oggi a Roma il ministro dell’Istruzione, ...

C'è un problema se Fioramonti è d'accordo con gli studenti che scioperano per il clima : Sto cercando di interpretare l’asserzione del ministro dell’istruzione, secondo cui partecipare ai Fridays for Future è la lezione più importante che gli studenti possano frequentare. In senso letterale, vuol dire che il ministro ha una bassa considerazione degli insegnanti, al punto da ritenere c

Sciopero per il clima - Fioramonti : “Bellissima iniziativa. Collaborazione con scuole e università contro cambiamenti climatici” : “Noi venerdì 27 non soltanto saluteremo gli studenti che parteciperanno alla manifestazione per l’ambiente. Io la considero una bellissima iniziativa, è in realtà la lezione più importante che i ragazzi possano frequentare”.Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti a margine della presentazione della Notte europea della Ricerca al Miur. “Qui al ministero lanceremo un banner che verrà messo sulla ...

Sciopero per il clima - la benedizione del ministro Fioramonti : “È la lezione più importante che i ragazzi possano frequentare” : “Noi venerdì 27 non soltanto saluteremo gli studenti che parteciperanno alla manifestazione per l’ambiente. Io la considero una bellissima iniziativa, è in realtà la lezione più importante che i ragazzi possano frequentare”. Sostiene l’iniziativa dello Sciopero globale per il clima Lorenzo Fioramonti, che a margine della presentazione della Notte europea della Ricerca al Miur – il 27 settembre in 116 città italiane ...