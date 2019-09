Ferrari Purosangue | Leiters | “sarà diverso dagli altri suv e avrà una piattaforma nuova”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) La speranza degli appassionati, nonché dei suoi futuri e facoltosi proprietari, è che sia “” di nome e di fatto: si parla del suv, il primo nella storia della Scuderia, fortemente voluto dal compianto Sergio Marchionne. Il modello, conosciuto internamente col codice di “175”, è uno dei 15 nuovi veicoli che a Maranello sono pronti a portare sul mercato da qui al 2023, nell’ambito di un piano di espansione dell’offerta (e dei profitti), che non ha precedenti nell’epopea del costruttore italiano. E lo sport utility sarà la punta di diamante che farà schizzare in alto le vendite, aprendo a una clientela inedita per il Cavallino. Del progetto ne ha parlato lo stesso Michael, Chief technical officer della, nel corso di un’intervista all’inglese Autocar: l’auto sarà basata su una nuovacostruttiva, espressamente progettata per fare da ossatura a ...

