Clima | i ghiacciai italiani a rischio estinzione entro 30 anni

Scompare uno dei ghiacciai più famosi della Svizzera - l’esperto : “Invochiamo l’aiuto di Dio contro i cambiamenti Clima tici” : Scompare uno dei ghiacciai alpini più famosi e più studiati, il Pizol, svanito nel nulla per via del riscaldamento globale. Così, dopo l’Islanda, anche la Svizzera commemora con una lunga marcia funebre uno dei sui ghiacciai . Circa 250 persone, di cui alcune vestite di nero, hanno raggiunto dopo due ore di cammino a piedi l’ex ghiacciai o situato tra il Liechtenstein e l’Austria, a circa 2.700 metri di altitudine. “Siamo ...

Clima - Groenlandia : ghiacciai in agonia nelle immagini satellitari : Fronti glaciali in ritirata, guglie rocciose esposte e decrescita del numero di iceberg alla deriva nell’oceano: sono questi gli effetti più evidenti che il cambiamento Clima tico ha prodotto sui ghiacciai affacciati sul fiordo di Sermilik, nella Groenlandia sudorientale. A documentarli – riporta Global Science – è stato il satellite Landsat 8, il più recente della famiglia Landsat, programma di osservazione della Terra che vede ...

Clima - la corsa contro il tempo per salvare i ghiacciai : le immagini dalle Alpi senza neve : Gli effetti devastanti del riscaldamento globale sono sotto gli occhi di tutti. Per chi vuole toccare con mano una delle prove più evidenti, è sufficiente salire in quota, sulle nostre Alpi, dove fino a qualche anno fa si camminava su quelle che erano “le nevi eterne”. I ghiacciai sono in agonia e gli esperti hanno già emesso la prognosi: entro fine secolo sono a rischio estinzione tre quarti delle superfici innevate. ...