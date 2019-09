Various Daylife è il nuovo RPG dei creatori di Octopath Traveler disponibile per Apple

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 23 settembre 2019) Attraverso un comunicato stampa, Square Enix annuncia che il suoRPG creato dagli sviluppatori die Bravely Default,, è oraattraversoArcade, l'innovativo servizio di abbonamento ditrasporta i giocatori nel misterioso continente di Antoecia, dove devono unirsi ai compagni di viaggio per esplorare la terra, in modo da ampliare e sviluppare il loro insediamento. Il giocatore sarà un colono che esplora un continente appena scoperto, imbarcandosi in spedizioni con alleati controllati dal computer per scoprire i segreti della terra e raccogliere preziose ricompense.Le strategie sono importanti poiché i personaggi potranno portare con sé un numero limitato di oggetti durante il viaggio al di fuori delle mura cittadine. Si troveranno a dover affrontare un'area inesplorata e pericolosa in cui dovranno combattere ...

tuttoteKit : Apple Arcade: arriva l'RPG di Square Enix, Various Daylife Leggi l'articolo qui >> - Eurogamer_it : I creatori di #OctopathTraveler annunciano un nuovo RPG, #VariousDaylife disponibile per #AppleArcade. - cyberanimax : -