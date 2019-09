Quota 100 e Opzione Donna | la decisione del governo

Manovra : Bernini (FI) - ‘per abbassare tasse stop rdc e Quota 100 - hanno già fallito’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Per abbassare le tasse dobbiamo evitare di mettere nella categoria ‘spesa’, alcune operazioni che hanno già fallito, come reddito di cittadinanza e quota 100. Sono queste le politiche che impediscono di abbassare realmente le tasse”. Lo scrive in un tweet la capogruppo di Fi al Senato, Anna Maria Bernini.L'articolo Manovra: Bernini (FI), ‘per abbassare tasse stop rdc e quota ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Conte conferma con Opzione Donna : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Conte conferma con Opzione Donna Sulle Pensioni ultime notizie riportano le affermazioni del premier Giuseppe Conte proferite al Teatro Apollo di Lecce, in occasione della VI edizione delle Giornate del Lavoro indette dalla Cgil. Qui Conte, davanti al segretario del sindacato Maurizio Landini, ha esternato alcune precisazioni e dato qualche novità importante in materia previdenziale, che ha riguardato in ...

Pensioni - Conte : ‘Intendiamo riproporre Opzione donna e confermare Quota 100’ : Interviene ancora una volta il premier Giuseppe Conte sulla riforma delle Pensioni, uno dei temi più caldi che anima in queste il dibattito politico, economico e sindacale in vista del varo della nuova legge di Bilancio sulla quale sta lavorando in questi giorni il governo "giallorosso". Nuove rassicurazioni sulla prosecuzione di Quota 100 ma anche importanti novità sulla proroga del regime sperimentale di Opzione donna, quelle di cui ha parlato ...

Pensioni anticipate - Cgil : 'Riforma Quota 100 insufficiente - uscita ancora con la Fornero' : "Nonostante le Pensioni anticipate a quota 100, c'è ancora chi va in pensione con le regole della riforma Fornero". E' Sandro Renzoni dell'Inca Cgil Toscana a sostenerlo guardando i numeri dei lavoratori che hanno fatto domanda di pensione anticipata nel 2019. Circa la metà dei contribuenti, infatti, non ha presentato domanda di quota 100, ma ha scelto le misure alternative di pensione anticipata, il meccanismo di uscita con i requisiti bloccati ...

Pensioni flessibili - Armiliato (Cods) su Quota 100 rosa : 'Primo passo per equità' : Prosegue il pressing del Comitato Opzione Donna Social verso il riconoscimento del lavoro di cura svolto dalle donne a livello di welfare e previdenza. Una rivendicazione che nelle scorse settimane si è concretizzata con la proposta dell'avvio di una Quota 100 rosa, pensata in modo specifico per valorizzare la carriera lavorativa delle donne. Nella pratica, si chiede di garantire la pensione anticipata a partire dai 62 anni di età e dai 36 anni ...

Pensioni - boccata d'ossigeno per Quota 100 e Opzione donna : "Quota 100 è una misura temporanea. E' stata introdotta perché c'era un vulnus, una ferita da sanare, sarà mantenuta ma non...

Pensioni - Boccia : ‘Su Quota 100 non definiamo noi le priorità’ : In vista dell’approvazione della legge di Bilancio 2020 su cui sta lavorando il governo giallorosso guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte continua a tenere banco nel dibattito politico, economico e sindacale la riforma delle Pensioni. L’attenzione è focalizzata in particolar modo sulla Quota 100 e sulle Pensioni e reddito di cittadinanza, le due misure simbolo del precedente esecutivo sostenuto dal Movimento 5 stelle di Luigi Di ...

Pensioni - perché Quota 100 dev’essere abolita : Nata dall’obiettivo di superare la riforma Fornero, questa misura non è che un privilegio concesso a uno specifico segmento della classe lavoratrice

Pensioni : Quota 100 - per Morando va eliminata per recuperare risorse : Sono ancora aperti i dibattiti sulla Quota 100 dopo le conferme ottenute dal ministro dell'Economia e delle Finanze e del Premier Giuseppe Conte sulla continuazione della sperimentazione fino alla fine del 2020. Nessuna ipotesi di modifica, quindi, si trova sul tavolo dell'esecutivo giallo-rosso anche se, non mancano aperti degli spiragli sulla probabile cancellazione della misura volta a garantire l'uscita anticipata. Morando propone ...

Pensioni : Quota 100 - Fornero chiede l'abolizione : 'Primo passo per una manovra di svolta' : "Abolire Quota 100 è il primo passo per una manovra di svolta", sono le parole dell'ex ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Elsa Fornero on un articolo Il Foglio. Torna così ad attaccare il meccanismo delle quote ideato dalla Lega chiedendone la cancellazione visto che, a suo dire, si tratta di una misura costosa, iniqua e che penalizza le categorie più deboli. I lavori per la nuova Legge di Stabilità 2020 entrano nel vivo mentre è ...

Pensione anticipata : Quota 100 demolita da Capussela : 'Regalo da 20mila euro a testa' : Tra i punti di convergenza totali avuti da Lega e Movimento Cinque Stelle ai tempi del governo gialloverde c'era la necessità di superare, in qualche modo, la legge Fornero. Alla fine si è scelto di adottare Quota 100. Una misura opzionale, finanziata per tre ani che permette un'uscita anticipata a determinate condizioni, ad esempio con sessantadue anni di età e trentotto di contributi. C'è attesa di capire come il nuovo governo si destreggerà ...

Pensioni - Inps : ‘Nonostante Quota 100 il nostro sistema è tra più sostenibili al mondo’ : Nessun rischio per le Pensioni anticipate con Quota 100, che verranno confermate con la legge di Bilancio 2020 sulla quale sta lavorando il governo giallorosso guidato dal premier Giuseppe Conte. E non ci sarebbe nessun rischio nemmeno per la sostenibilità del sistema Pensionistico nel suo complesso, nonostante le novità già introdotte, che in alcuni casi concedono una maggiore flessibilità in uscita dal mondo del lavoro per l’accesso anticipato ...

Pensioni in LdB2020 - Armiliato (CODS) su Quota 100 rosa e OD : 'Valorizzare lavoro di cura' : Le lavoratrici tornano a chiedere maggiore flessibilità in accesso alla pensione attraverso le parole di Orietta Armiliato, amministratrice del Comitato Opzione Donna Social. All'interno di un post pubblicato ieri sera nella bacheca del gruppo la fondatrice ha infatti ribadito la necessità di dare seguito alle rivendicazioni delle donne attraverso la proroga delle Pensioni anticipate tramite l'opzione donna e l'istituzione di una nuova Quota 100 ...

Perché abolire la Quota 100 è il primo passo per una manovra di svolta : In un quadro politico alquanto incerto, nel quale l’instabilità potrebbe manifestarsi in modo repentino e trasferirsi, in modo altrettanto repentino, ai mercati finanziari e all’economia, quali dovrebbero essere le caratteristiche di una “buona” legge di Bilancio? Anzitutto deve trattarsi di una l