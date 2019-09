MotoGP | analisi Mondiale 2019 | Marquez vicinissimo all’ottavo sigillo | Dovizioso reagisce

MotoGP - GP Aragon 2019 : analisi prove libere. Le Yamaha crescono - Marc Marquez vola - Ducati dove sei? : Se la Yamaha sorride, Marc Marquez lo fa ancora di più. La scuderia di Iwata conclude la FP2 del Gran Premio di Aragon 2019 della MotoGP, con una splendida tripletta con Maverick Vinales che precede Valentino Rossi e Fabio Quartararo, per una risposta importante su una pista nella quale spesso ha faticato. Ma, ad ogni modo, il campione del mondo sembra comunque di un altro pianeta. Il portacolori della Honda, infatti, dopo aver fatto segnare un ...

MotoGP - analisi GP San Marino 2019 : il cannibale Marquez non è ancora pronto a lasciare lo scettro : Quando il GP di San Marino 2019 di MotoGP stava per entrare nelle tornate finali, e si è capito che la serratissima battaglia tra il francese Fabio Quartararo e lo spagnolo Marc Marquez si sarebbe probabilmente decisa all’ultima staccata, in molti non possono che aver pensato “ci risiamo”. Recentemente (sia in Austria che in Gran Bretagna) il sette volte campione del mondo spagnolo è stato sconfitto in maniera netta e decisa ...

MotoGP - GP San Marino 2019 : analisi qualifiche. Yamaha contro Marquez - che incertezza per la gara! : Lo si era visto ieri nel corso delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di San Marino 2019 della MotoGP, e anche il sabato di Misano lo ha confermato: sulla pista intitolata a Marco Simoncelli si annuncia un duello tra Yamaha e Marc Marquez. La pole position, in primo luogo, porta la firma di Maverick Vinales con un ottimo 1:32.265, con Fabio Quartararo terzo a 306 millesimi, alle spalle di Pol Espargarò con una Red Bull KTM che ...

MotoGP - il dottor Charte tranquillizza tutti : “Dovizioso? Analisi negative - adesso ricorda tutto perfettamente” : Il medico della Clinica Mobile ha rivelato le condizioni di Dovizioso, protagonista di un brutto incidente con Quartararo nelle prime fasi del Gp di Silverstone Sospiro di sollievo in casa Ducati per quanto riguarda le condizioni di Andrea Dovizioso, il pilota forlivese non ha riportato gravi conseguenze dopo l’incidente che lo ha visto protagonista nelle prime fasi del Gp di Silverstone. Sulle sue condizioni si è soffermato il ...

MotoGP – Dovizioso guarda il bicchiere mezzo pieno tra analisi e pronostici : “le Yamaha sono andate forte - ma il loro passo è strano” : L’analisi di Dovizioso dopo il settimo posto nelle qualifiche di Silverstone: le parole del forlivese della Ducati Marc Marquez ha conquistato una nuova pole position oggi sul circuito di Silverstone, lasciandosi alle spalle Valentino Rossi e Jack Miller. Settimo posto invece per Andrea Dovizioso, che domani partirà dalla terza fila al Gp della Gran Bretagna. Alessandro La Rocca /LaPresse Partito dalla Q1, il forlivese della Ducati ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : analisi prove libere. La Yamaha vola - la Honda risponde - la Ducati insegue : Cosa ci ha lasciato in eredità il venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP? Senza alcun dubbio di non fidarsi troppo delle parole della vigilia di Marc Marquez. Il campione del mondo in carica, infatti, nella conferenza stampa di ieri aveva sottolineato come in questa occasione non partisse tra i favoriti e che altri sarebbero stati i piloti da battere. Come ha risposto in pista, dunque, il portacolori della Honda? Semplicemente ...

MotoGP - analisi test Brno 2019 : in Yamaha esordisce la prima versione della M1 2020 - nuovo forcellone per Dovizioso : Terminato il Gran Premio della Repubblica Ceca il Motomondiale 2019 si è fermato a Brno per una giornata supplementare di test sull’iconico circuito, dove i team hanno potuto effettuare i primi importanti passi in vista della prossima stagione. Ricapitolando i tempi, il baby talento francese della Yamaha Petronas Fabio Quartararo si è imposto con un ottimo 1:55.616 Petronas Yamaha SRT, precedendo due dei compagni di marca Maverick Viñales ...

MotoGP – Dovizioso soddisfatto del 2° posto a Brno : l’analisi del ducatista ed il saluto a Luca Semprini : Dai complimenti a Marquez al saluto a Luca Semprini: l’analisi di Dovizioso dopo il secondo posto al Gp della Repubblica Ceca Secondo posto per Andrea Dovizioso oggi a Brno: il ducatista si è dovuto arrendere ad un Marc Marquez stratosferico, che al Gp della Repubblica Ceca ha raggiunto la sua 50ª vittoria. Un secondo posto soddisfacente per il forlivese ducatista: “ho dato tutto dall’inizio, fortunatamente sono riuscito ...