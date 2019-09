Monti | proposta a Salvini | ' Venisse con me quando esco | io ricevo simpatia e affetto' '

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 23 settembre 2019) Non è un mistero che Matteoabbia un'opinione particolarmente negativa nei confronti del governo giallorosso sostenuto da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle. Un disprezzo che, in Senato, è stato espresso attraverso una singolare definizione del Presidente del Consiglio: il senatore della Lega lo ha apertamente definito Conte-per sottolineare due aspetti della posizione del premier, cioè la vicinanza all'Europa e il suo essere al timone del Paese senza esserne legittimato dall'elettorato. Il fatto che il suo cognome, di fatto, si sia tramutato un insulto è stato oggetto di commento da parte di Mario, che da ospite de L'aria che tira, programma di La 7 condotto da Myrta Merlino, non ha negato che la cosa gli abbia fatto specie, ma allo stesso tempo ha fatto presente chedovrebbe sapere che il dissenso nei suoi confronti è tutt'altro che ai livelli ...

