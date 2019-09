“Mi sentivo in gabbia” Con queste parole Mika spiega il suo addio alla tv E il pubblico

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 23 settembre 2019) “Sono estremamente esigente con me stesso, uno str…”, è quel che ha detto di sé uno dei cantanti più discussi degli ultimi anni:. Sì, ha usatoper descriversi, in un’intervista radiofonica. Ormaiha lasciato la televisione italiana da diverso tempo ma il ricordo che ha lasciato nel suoè indelebile e chissà che un giornonon ci torni, in Italia. Intanto attualmente è in tour a New York e, al Corriere della Sera, si è raccontato a cuore aperto. Dcarriera, all’omosessualità, dmusicavoglia di lasciare la tv. A tutto il resto. Ma perché si considera uno str…? “Str… nel senso che in quello che faccio mi sento sempre obbligato a cercare la perfezione, fino a farmi male. Anche quando creo una canzone dai ritmi accattivanti, con testi apparentemente giocosi: dietro c’è un lavoro duro, ogni volta metto in gioco tutto me stesso. E mi infliggo ...

lucy_esposito : RT @CasaLettori: Mentre osservavo lo spazio, mi sentivo come un dado nella mano dell’infinito Adonis #InAutunnoCon la Poesia a #CasaLett… - Dreaming_81 : RT @CasaLettori: Mentre osservavo lo spazio, mi sentivo come un dado nella mano dell’infinito Adonis #InAutunnoCon la Poesia a #CasaLett… - Valter14032653 : RT @CasaLettori: Mentre osservavo lo spazio, mi sentivo come un dado nella mano dell’infinito Adonis #InAutunnoCon la Poesia a #CasaLett… -