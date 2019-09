Locazioni | il contratto non registrato stipulato prima del 2005 è perfettamente valido

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 24 settembre 2019) La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla validità dei contratti di locazione non debitamente registrati specificando la portata della norma contenuta nell' articolo 1, comma 346, della Legge n° 311/2004, cosiddetta Legge Finanziaria. In estrema sintesi, i giudici hanno chiarito che tale disposizione si applica solo ed esclusivamente ai contratti di locazione stipulati dopo la sua entrata in vigore. Questo, quanto stabilito in base all'Ordinanza n° 23192 depositata lo scorso 17 settembre 2019. I fatti che hanno determinato il giudizio della Corte La Corte di Cassazione si è trovata a giudicare il ricorso di un cittadino contro la sentenza della Corte d'Appello di Genova che confermava quella di primo grado dello stesso Tribunale e che dichiarava la cessazione deldi locazione ad uso abitativo escludendo l'applicazione allo stessodi quanto disposto ...

fiscoetasse : Locazioni: mancata comunicazione di proroga/ risoluzione di un contratto con cedolare secca senza sanzioni -