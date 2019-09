Fonte : ilnapolista

(Di domenica 22 settembre 2019) Se ogniportasse poi a risultati del genere in campo, scrive, allora ben vengano discussioni ogni settimana. Nei giorni scorsisono venuti quasi alle mani. Il belga aveva richiamato la squadra a seguire di più le indicazioni di Conte e il croato l’aveva presa troppo sul personale, tanto da reagire con veemenza contro il compagno e costringere gli altri ad intromettersi per dividerli. Ieri, però,ha risposto con personalità. Si è trasformato persino in goleador, scrive il quotidiano, “facendo di fatto quello per cui è stato comprato mister 75 milioni”.si sarà sentito chiamato in causa. Sta di fatto che si è rimboccato le maniche ed ha risposto a tono, segnando il gol del 2.0. “Insomma, se sono questi i risultati delle liti ina Conte andrebbe di lusso che ce ne fossero un paio alla ...

napolista : Libero: la lite nello spogliatoio dell’Inter fa segnare sia #Brozovic che #Lukaku Brozovic ha risposto con persona… - GhisiMg49 : @Libero_official Adesso penso che libero debba querelare Fico per lite temeraria, e chiedere un congruo risarciment… - FedericaHyrule : Non sto capendo i flame su chi compra la Switch lite, ma ognuno sarà libero di spendere i soldi come cazzo vuole? G… -