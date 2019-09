Giancarlo Siani | le lettere dei ragazzi | «Sei il nostro maestro di vita»

matteorenzi : Se non fosse stato ucciso dalla camorra oggi il giornalista Giancarlo Siani festeggerebbe i suoi 60 anni. Suo frate… - DavidSassoli : Oggi Giancarlo #Siani compirebbe 60 anni. La #camorra ha invece stroncato la sua vita, la vita di questo giornalist… - nzingaretti : Oggi Giancarlo #Siani avrebbe compiuto 60 anni. Ha lottato contro la camorra, per la libertà di una generazione. Un… -

(Di domenica 22 settembre 2019) «Gli studenti colsero la portata dell'esempio venuto da uno di loro: non un eroe, ma un ragazzo che aveva fatto le cose giuste con semplicità, senza piegarsi», scrive...

Una sala della memoria, in un museo, il Pan di Napoli, per ricordare le vittime innocenti della criminalità organizzata. Ed una Fondazione dedicata a chi, come ...