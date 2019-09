Firenze La mostra su Verrocchio va in America

Pacciani - in mostra a Venezia i disegni del presunto mostro di Firenze. Il ricavato in beneficenza : Undici disegni di Pietro Pacciani in mostra a Venezia il prossimo 20 settembre, per beneficenza. L’iniziativa è della galleria ‘Venice Faktory’, che ha chiamato l’evento ‘One solo show’ e metterà in vendita 150 copie dei disegni. La richiesta, fanno sapere gli organizzatori, è dello stesso Pacciani, considerato dagli inquirenti “il mostro di Firenze”: gli originali non possono essere venduti e quindi ...