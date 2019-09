Emmy 2019 in streaming e diretta tv

Emmy 2019 - tutte le nomination : record assoluto per «Il Trono di Spade» : HBO e Game of Thrones sono in testa nel medagliere delle nomination degli Emmy 2019. Dopo essere stata la serie tv con più premi vinti (47) nella storia degli Oscar della tv, Il Trono di Spade ha battuto un nuovo record, quello per il maggior numero di candidature in un solo anno: ha infatti appena guadagnato 32 nomination per gli Emmy 2019. È HBO la rete con il più alto numero di candidature nelle varie categorie di premi. Con 137 nomination, ...

Emmy Awards 2019 in diretta tv e streaming il 22 settembre - orari e canali per seguire la cerimonia : La notte tra il 22 e il 23 settembre sarà possibile seguire la cerimonia di consegna degli Emmy Awards 2019 in diretta tv e streaming. A trasmetterla sarà Rai4 (canale 21 del digitale terrestre), che tra le 01:45 e le 05:00 manderà in onda l'evento più importante per la serialità televisiva con il commento del giornalista ed esperto Andrea Fornasiero e della conduttrice radiofonica e digital entertainer Annie Mazzola. Per seguire gli Emmy ...

Emmy Awards 2019 - come e dove vederli in tv e in streaming : (foto: Getty Images) Si svolgerà nella notte fra domenica 22 e lunedì 23 settembre la 71esima edizione degli Emmy Awards, i premi più prestigiosi della televisione americana che anche nel 2019 saranno assegnati ai migliori titoli seriali dell’anno. L’edizione 2019, seguendo le orme della scorsa manifestazione degli Oscar, si svolgerà senza un conduttore classico, ma vedrà alternarsi sul palco del Microsoft Theater di Los Angeles ...

Emmy 2019 - la diretta su Rai 4 dalle 2 in esclusiva : La stagione televisiva americana non inizia senza aver messo un punto su quella appena trascorsa, con la diretta della cerimonia di premiazione degli Emmy Awards che viene a rotazione trasmessa da uno dei tradizionali quattro grandi broadcaster in chiaro americani. Un tempo leader della tv made in USA, oggi questi canali lasciano spazio ai tanti altri operatori sia streaming che cable, sempre più dominatori delle cerimonie di premiazione.Gli ...

Emmy Awards 2019 : tutto quello che c’è da sapere sulla cerimonia di stanotte : FleabagFleabagFleabagFleabagFleabagFleabagFleabagFleabagFleabagCi sono cerimonie già scritte in partenza e quella degli Emmy Awards 2019 non sembra fare eccezione. Difficile, infatti, immaginare che l’ottava e ultima stagione di Game of Thrones non faccia incetta di premi congedandosi con gli onori che merita, esattamente come aveva fatto Breaking Bad nel 2015. A fronte di ben 32 nomination, la serie sul magico mondo di Westeros, che ha ...

Emmy 2019 - previsioni sulle migliori serie dell’anno fra logica e speranze : L'assegnazione dei premi più importanti della televisione è affidata in gran parte al buon senso della giuria votante, ma è innegabile che il peso dei network e gli sforzi di marketing incidano significativamente sull'esposizione di una serie tv già in fase di nomination. Dopo mesi di ipotesi, considerazioni e polemiche su ammissioni ed esclusioni, la settimana delle premiazioni si è aperta il 15 e 16 settembre con i Creative Arts Emmy e ...

Emmy Awards 2019 : i 20 record storici degli Oscar della tv : Game of Thrones Saturday Night LiveModern Family FrasierMary Tyler Moore Show I SimpsonThe West WingIl pilota di E.R. - Medici in prima lineaE.R. - Medici in prima lineaEdward AsnerJulia Louis-DreyfusDon Knotts 30 Rock General HospitalDietro i candelabri Angela LansburyMichael J. Fox Julia Louis Dreyfus Sheila Nevis della HBOMa quale è il ruolo che ha fatto vincere più premi?Appuntamento domenica 22 settembre al Microsoft Theater di Los ...

Ci sarà una reunion di Friends agli Emmy 2019 con tutto il cast per una premiazione? : Il 25° anniversario della serie cade proprio nel giorno della cerimonia degli Oscar della tv e tutto lascia immaginare che ci sarà una reunion di Friends agli Emmy 2019 con tutto il cast sul palco per annunciare una premiazione. Una reunion vera e propria per un revival, un reboot o uno speciale è ormai da escludere: Jennifer Aniston ha entusiasmato gli spettatori all'inizio di quest'estate, quando ha detto a Ellen Degeneres che l'intero ...

Emmy 2019 - Luke Kirby di «Mrs. Maisel» ha già vinto : Grazie al suo personaggio in The Marvelous Mrs Maise, Luke Kirby ha vinto il suo primo Emmy (uno dei primi Emmy 2019). In nomination ai Premi Emmy 2019, l2019;attore canadese ha gareggiato nella categoria "Miglior Attore Guest Star in una comedy", insieme al collega di set Rufus Sewell, a Peter MacNicol (Jeff Kane) di Veep e ad altri grandi nomi, come quelli di Matt Damon , Robert De Niro, Adam Sandler (e John Mulaney), tutti ...

5 previsioni su come andranno gli Emmy 2019 : Si terranno nella notte fra 22 e 23 settembre gli Emmy Awards, i premi che celebrano il meglio della televisione americana e quindi, in questi ultimi anni, il meglio delle serie tv in circolazione. Mai come quest’anno moltissime delle categorie contengono sfide molto aperte, su cui è difficile fare previsioni certe. Ma ecco alcune riflessioni e ipotesi che potrebbero portare a un quadro piuttosto preciso di ciò che accadrà durante la ...

Emmy Awards 2019 - Game of Thrones conquista 32 nomination : Si terrà nella notte di domenica 22 settembre l’edizione 2019 degli Emmy Awards, i più importanti riconoscimenti della televisione americana. Fra i titoli più in lizza, oltre a produzioni acclamate negli scorsi mesi come Chernobyl, The Marvelous Mrs Maisel e Pose, troviamo ovviamente anche Game of Thrones. Dopo che l’ultima stagione è andata in onda lo scorso maggio, questa sarà l’ultima annata in cui la serie Hbo (almeno ...

Creative Arts Emmy 2019 - le vittorie de Il Trono di Spade - Chernobyl e Mrs. Maisel lasciano poco spazio alle sorprese : Come da consuetudine, la settimana più attesa per il mondo della serialità televisiva si è aperta con l'assegnazione dei Creative Arts Emmy Awards. Il 14 e il 15 settembre 2019, infatti, decine di statuette hanno omaggiato lo splendido lavoro compiuto perlopiù dietro la macchina da presa, e celebrato i vincitori in categorie tecniche relative alla fotografia, al montaggio, alla musica e così via. I Creative Arts Emmy sono considerati ...

Creative Arts Emmy 2019 - 10 premi per Game of Thrones - Jane Lynch e Bradley Whitford tra i migliori guest star : Update 16 settembre -La lunga settimana degli Emmy inizia come da tradizione con la doppia serata di premiazione, sabato e domenica, dedicati ai Creative Arts Emmy, tutti quei premi tecnici, legati ai documentari, detta in modo un po' più brutale, tutti quei premi che non fanno spettacolo e che quindi non potrebbero rientrare nella serata di premiazione di domenica 22 settembre. Se nella serata di premiazione in diretta su Fox (e in Italia su ...

Emmy 2019 - i premi Creative Arts : 10 statuette a Game of Thrones - 7 per Mrs Maisel : Creative Arts Emmy 2019 due serate per i premi “minori” Free Solo conquista sette premi, I Simpson miglior cartone 10 Emmy per Game of Thrones, 7 a Chernobyl e Marvelous Mrs Maisel Come ogni anno gli Emmy si aprono con i “Creative Arts Emmy” i premi minori, visto che la tv americana ama darsi riconoscimenti ma non tutti possono essere racchiusi in tre ore di diretta tv, molte statuette vengono consegnate in due serate, ...