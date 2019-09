SimpleRockets 2 è un simulatore spaziale 3D in cui costruirete razzi | rover e stazioni

Fonte : tuttoandroid

(Di sabato 21 settembre 2019)2 è un3D in cui potrete costruire missili, aeroplani, astronavi,e tutto il necessario per avventurarvi nello spazio e testare le vostre creazioni sulla superficie dei pianeti. E' possibile scegliere motori pre-costruiti oppure tuffarsi nella complessità della scienza missilistica e progettare i propri propulsori, assemblandoli con oltre 30 parti e sfruttando differenti tipi di carburante. L'articolo2 è un3D in cuispaziali come la NASA proviene da TuttoAndroid.