Salvini ospite a Atreju | M5s-Pd non arrivano alla fine | litigano su tutto

Piazzapulita - si parte con Carola Rackete ospite. Formigli : “Fu punto di non ritorno per Salvini”. E su Renzi : “Mossa di sopravvivenza politica” : Torna da stasera (giovedì 19 settembre) alle 21:15 su La7 Piazzapulita, il programma di approfondimento e informazione condotto da Corrado Formigli. La decima stagione partirà con ospite Carola Rackete, la capitana della Sea Watch che, alla fine di giugno nel pieno dello scontro con l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, decise di attraccare a Lampedusa per far sbarcare i migranti salvati dodici giorni prima, mentre il ...

Live – Non è la D’Urso : Matteo Salvini ospite della seconda puntata : Barbara D'Urso e Matteo Salvini Live – Non è la D’Urso vira sulla politica. Dopo i risultati poco esaltanti della premiere della seconda stagione (1.555.000 telespettatori pari all’11,08% di share), Barbara D’Urso ospiterà nel suo studio il leader della Lega Matteo Salvini. A dare la notizia è stato il sito Dagospia. Nello specifico, Matteo Salvini parteciperà al segmento denominato “Uno contro Tutti” e ...

Live-Non è la D’Urso - Matteo Salvini ospite per l'”Uno contro tutti” come Cicciolina - Pupo e Fabrizio Corona : Dopo il debutto deludente di Live-Non è la D’Urso, fermo all’11% fino all’una e mezza di notte, Mediaset corre ai ripari per risalire la china sul fronte auditel. Secondo il sito Dagospia nel secondo appuntamento previsto per domenica 22 settembre arriverà in studio Matteo Salvini, non per una semplice intervista con la padrona di casa. L’ex ministro dell’Interno sarà protagonista di un uno contro tutti di ...

Quarta Repubblica - rientro anticipato : Porro riparte con Salvini ospite. «Dovrà spiegarmi perché ha aperto la crisi» : Nicola Porro, Matteo Salvini L’Italia chiamò (Nicola Porro in diretta). Per raccontare l’italica crisi di governo ed i suoi risvolti politici, Quarta Repubblica ha anticipato di una settimana il proprio ritorno sugli schermi: il programma di Rete4 condotto da Porro sarà in onda stasera in prime time con la prima puntata della nuova edizione e con ospite Matteo Salvini. Il leader della Lega, che rompendo l’alleanza coi ...