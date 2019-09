L' operatore del 118 | al telefono | aiuta una donna a partorire in casa

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 21 settembre 2019) Gianni Carotenuto A Recco (Genova) il marito di unacolta dalle doglie ha chiamato il 118 chiedendo un'ambulanza, ma il bimbo è nato nel giro di 15 minuti. Nei quali l'ha dato alla coppia i consigli giusti su come comportarsi Recco, la cittadina in provincia di Genova nota per la sua inconfondibile focaccia al formaggio, da mercoledì ha un abitante in più: si chiama Eugenio - cioè "ben nato" ed è venuto al mondo in un modo particolare. Infatti, come racconta Il Secolo XIX, il bimbo è nato nella camera da letto delladei nonni. Niente di speciale, anzi sì. Infatti, dal momento in cui mamma Elena ha avuto le doglie fino alla nascita del piccolo, al parto ha assistito da remoto Daniele, undel 118 che si è improvvisato ostetrico a distanza. In mezzo, il marito Giovanni. È stato lui a chiamare i soccorsi. Ma l'ambulanza non ha fatto in tempo ad ...

