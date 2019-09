Fonte : agi

(Di sabato 21 settembre 2019) "Con Salvini ho faticato ma è passata la mia linea". Lo racconta in una intervista a Repubblica, l'ex ministro dell'Economia Giovanni. "Né incubo né sogno: la mia esperienza al ministero dell'Economia è stata sicuramente positiva anche se molto molto faticosa", spiega, "e poi - aggiunge - malgrado le dichiarazioni più o meno avventurose di taluni esponenti di quel governo, malgrado le tante parole d'ordine politiche, le tante promesse, la linea di fondo che è passata e' stata sempre la mia. Abbiamo consegnato al nuovo esecutivo un'Italia che ha evitato il commissariamento e che ha anzi migliorato i conti pubblici facilitando cosi' la manovra 2020".spiega che l'ipotesi di una riforma fiscale in deficit senza coperture non c'è mai stata. "Sono solo dichiarazioni a fini politici". Ma, aggiunge, "io nella mia bozza di manovra, concordata con i ...

fisco24_info : L'acceso botta e risposta tra Tria e Salvini : 'Con Salvini ho faticato ma è passata la mia linea'. Lo racconta in… - ero_chiara : che botta per l’umore quello che in treno accanto a me, ha acceso il computer e aperto la cartella “tesi magistrale… -