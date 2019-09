La stretta di Instagram e Facebook su diete miracolose e integratori

Fonte : agi

(Di sabato 21 settembre 2019) Niente più pozioni magiche per dimagrire, addio ai post che celebrano la chirurgia estetica.hanno annunciato l'arrivo di restrizioni sui post che promuovono alcuni prodotti. Saranno rigide per gli under 18 e un po' più morbide per i maggiorenni. I minorenni (o almeno quelli che secondo i dati in possesso della piattaforma lo sono) non vedranno più comparire post promozionali che riguardano, pozioni detox e interventi estetici. Nei casi più discussi, quando i trattamenti pubblicizzati promettono risultati “miracolosi”, non ci sarà solo la barriera dell'età ma la rimozione. Il bando dovrebbe riguardare non solo i post sponsorizzati (cioè quelli per cui un'azienda pagaper comparire nel flusso degli utenti) ma anche quelli in cui la promozione passa dagli influencer. “Vogliamo chesia un posto positivo per tutti coloro che lo utilizzano e ...

