Frecce Tricolori a Matera Video | omaggio ai caduti del 21 Settembre 1943

Milano : concerti e Frecce Tricolori a Linate prima della riapertura : Milano , 17 set. (AdnKronos) – Un evento senza precedenti con concerti e performance delle Frecce tricolori per rendere omaggio allo scalo di Linate prima della riapertura ufficiale, confermata il 27 ottobre. E’ il Milano Linate Show, che si terrà il 12 e 13 ottobre dalle 10 alle 23. L’aeroporto, mai usato finora per spettacoli di queste dimensioni, ospiterà oltre alle performance musicali, spettacoli di cabaret, laboratori ...

Dallo spettacolo delle Frecce Tricolori alla marea rossa del podio - le più belle immagini del Gp di Monza [GALLERY] : I tifosi della Ferrari hanno dato spettacolo a Monza , venendo ripagati d alla splendida vittoria ottenuta da Leclerc Le Frecce Tricolori , le tribune piene e la marea rossa che colora il podio . Ingredienti che regalano una giornata stupenda per il motorsport, resa ancora più pazzesca per i tifosi della Ferrari d alla vittoria di Charles Leclerc, riuscito a riportare il Cavallino al successo a Monza dopo ben nove anni. Un risultato che ha ...

Aeronautica Militare : le Frecce Tricolori danno il via al Gran Premio d’Italia a Monza [FOTO e VIDEO] : Fumi colorati verdi, bianchi e rossi sulla griglia di partenza del Gran Premio d’Italia a Monza : così la Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’ Aeronautica Militare ha aperto la tappa italiana della Formula 1. I nove velivoli MB339A PAN delle Frecce Tricolori , anche quest’anno, hanno steso il Tricolore più lungo del mondo poco prima della partenza della gara, al termine dell’Inno di Mameli compiendo una serie di passaggi in volo sul ...

Le Frecce Tricolori danno spettacolo all’airshow di Zeltweg : Le Frecce Tricolori, la pattuglia aerea dell'Aeronautica Militare italiana hanno dato spettacolo all'airshow "Airpower2019" di Zeltweg, in Austria, ultima tappa europea della stagiona di esibizioni 2019. Nonostante il clima incerto, in migliaia sono accorsi per ammirare le evoluzioni dei 10 jet MB-339 della Pattuglia acrobatica nazionale ai comandi del maggiore Gaetano Farina (Pony 0), considerata tra le migliori del mondo. All'AirPower ...