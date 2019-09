Due passaporti agli altoatesini Vienna spinge per il via libera

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 21 settembre 2019) Redazione Avanza il progetto del doppio passaporto da concedere ai cittadini dell'Alto Adige appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Il Parlamento austriaco ha approvato l'emendamento che dà viaal ministro degli Interni didi avviare nuovi colloqui con i suoi omologhi italiani, a Roma e a Bolzano. Il provvedimento è passato con i voti della OeVP, i popolari del leader ed ex cancelliere Sebastian Kurz, e della FPOe, il partito della destra populista di Norbert Hofer, è stato rilanciato il tema della doppia cittadinanza per i sudtirolesi. Il leader deili dell'Alto Adige (I Freiheitlichen), ha detto che «è stato compiuto un passo importante» e «ora tocca alla Suedtiroler Volkspartei e al governatore attivarsi per rafforzare questo concetto». Il testo dell'emendamento dice che «il Ministro federale dell'Interno e il Ministro federale per l'Europa, ...

