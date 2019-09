Dieta con lenticchie | perdi peso e ti sgonfi

Fonte : dilei

(Di sabato 21 settembre 2019) Lacon leè un regime alimentare che permette di perderee diare la pancia. Come è chiaro, si tratta di uno schema che mette al centro i suddetti legumi, ricchi di proprietà benefiche e disponibili in diverse varietà. A prescindere da quest’ultimo aspetto, quando li si nomina è necessario considerare la presenza di sali minerali come calcio, ferro e potassio. A questo proposito vale la pena soffermarsi un attimo, facendo presente che lerappresentano il miglior punto di riferimento per chi vuole incrementare l’assunzione di ferro senza mangiare carne; per garantire un assorbimento ottimale di questo minerale, è però consigliabile accompagnare l’assunzione dicon quella di alimenti ricchi di vitamina C. Degno di nota è poi l’apporto di fibre insolubili, grazie alle quali è possibile contrastare i problemi di ...

GiovannaGrima18 : RT @aamaurelius: Gretina non può parlare con i giornalisti, perché non sa un cazzo e verrebbe facilmente ridicolizzata ?????? Mi permetto anch… - aamaurelius : Gretina non può parlare con i giornalisti, perché non sa un cazzo e verrebbe facilmente ridicolizzata ?????? Mi permet… - jose_hermon : @Enma_Carvajal Hahaha ya cede con esa dieta -